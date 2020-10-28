16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Председателю СК РФ пожаловались на затянувшееся расследование двойного убийства в Сызрани В Самарской области возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка в детсаду Источник: Александр Швидак задержан по подозрению в мошенничестве Угонщика-рецидивиста будут судить в Красноярском районе Обвиняемым по делу банка "Волга-Кредит" запросили реальные сроки

Преступления Происшествия

Председателю СК РФ пожаловались на затянувшееся расследование двойного убийства в Сызрани

СЫЗРАНЬ. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки завершить расследование двойного убийства в Сызрани.

Напомним, в марте 2018 г. убили жителя Сызрани Михаила Каткова и его престарелую мать. Сначала в преступлении заподозрили санитарку сызранской больницы Марину Савинову. Предварительное следствие считало, что женщина была должна Каткову крупную сумму, а вторая жертва оказалась свидетелем конфликта.

Савинова поначалу написала явку с повинной, а потом отрицала вину. В итоге она более полугода провела под арестом, но позже подозрения с нее сняли.

Других подозреваемых правоохранители не нашли, и 23 октября 2019 г. дело приостановили.

К председателю СК РФ обратилась сестра Михаила Каткова. Она недовольна ходом расследования и уверена, что, если Савинова и виновна, то действовала она не одна.

Александр Бастрыкин поручил привлечь к расследованию криминалистов ГУК СК РФ (Криминалистического центра СК России).

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1