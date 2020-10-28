Председателю СК РФ пожаловались на затянувшееся расследование двойного убийства в Сызрани

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки завершить расследование двойного убийства в Сызрани.

Напомним, в марте 2018 г. убили жителя Сызрани Михаила Каткова и его престарелую мать. Сначала в преступлении заподозрили санитарку сызранской больницы Марину Савинову. Предварительное следствие считало, что женщина была должна Каткову крупную сумму, а вторая жертва оказалась свидетелем конфликта.

Савинова поначалу написала явку с повинной, а потом отрицала вину. В итоге она более полугода провела под арестом, но позже подозрения с нее сняли.

Других подозреваемых правоохранители не нашли, и 23 октября 2019 г. дело приостановили.

К председателю СК РФ обратилась сестра Михаила Каткова. Она недовольна ходом расследования и уверена, что, если Савинова и виновна, то действовала она не одна.

Александр Бастрыкин поручил привлечь к расследованию криминалистов ГУК СК РФ (Криминалистического центра СК России).