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Преступления Происшествия

Дело о двойном убийстве в Сызрани приостановили, следователи не нашли подозреваемых

СЫЗРАНЬ. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уголовное дело по убийству жителя Сызрани Михаила Каткова и его престарелой матери, совершенному в марте 2018 г., приостановили в связи с неустановлением подозреваемого в совершении преступления. Об этом сообщила пресс-секретарь СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева.

Напомним, по подозрению в причастности к этому преступлению ранее арестовали санитарку сызранской больницы Марину Савинову. Предварительное следствие посчитало, что у нее был корыстный мотив. Якобы женщина была должна Каткову крупную сумму, а старушка оказалась свидетелем их конфликта.

Савинова поначалу написала явку с повинной. Когда же обвинение подало в суд ходатайство о ее аресте, женщина стала отрицать вину. Тем не менее ее арестовали, и она более полугода провела за решеткой. В это время ее муж инвалид нуждался в постоянном уходе.

Позже подозрения с Савиновой сняли, а других подозреваемых правоохранители не нашли. 23 октября 2019 г. дело приостановили.

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