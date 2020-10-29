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Хоккей Спорт

"Ладья" по буллитам уступила "Сибирским Снайперам"

НОВОСИБИРСК. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом периоде повторной игры против "Сибирских Снайперов" тольяттинцы забросили две шайбы (Александр Пономарев и Вениамин Цитцер) и повели 2:0.

Под занавес периода сибиряки сократили счет — 1:2, но на 33-й минуте Цитцер реализовал большинство, забросив свою вторую шайбу (1:3).

В концовке второго периода сибиряки забросили вторую шайбу в ворота Даниила Захарова — 2:3.

В концовке основного времени Егор Верхорубов сравнял счет — 3:3.

В серии буллитов точнее оказались сибиряки — 4:3. Как и накануне, тольяттинцы набрали одно очко.

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