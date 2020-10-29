ЦСК ВВС проиграл на выезде "Молоту-Прикамье"

В среду, 28 октября, ЦСК ВВС встречался в Перми с "Молотом-Прикамье", сообщает пресс-служба самарского клуба.

Матч для "летчиков" начался с удаления Артура Сарварова. К счастью, пермяки не воспользовались шансом. А вскоре уже самарцы получили численное преимущество, причем хозяева остались втроем на льду на целых две минуты, и гости открыли счет. У Романа Дубинина получился мощный, а главное — точный щелчок. ЦСК ВВС мог уже в первом периоде обеспечить себе солидное преимущество — через несколько минут "Молот" остался втроем против пятерых. Но хорошие моменты не воплотились в голы.

Второй период начался со штрафа для гостей — за подножку был удален Коренков. Только на этот раз пермяки забили. Отличился Артем Севостьянов — 1:1. В середине матча "Молот" вышел вперед после "забега" Спартака Басимова — 2:1.

В заключительном отрезке матча у ЦСК ВВС было немало возможностей, чтобы привезти с выезда хоть какие-нибудь очки, но команда этим не воспользовалась. В итоге поражение "летчиков" — 1:2.