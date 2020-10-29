Анна Кантер-Амелькина признана лучшим российским директором по общественным и корпоративным связям

29 октября состоялась ХVIII церемония вручения главной российской премии в области управления "Топ-1000 российских менеджеров", организованная Ассоциацией менеджеров и газетой "Коммерсантъ". По результатам голосования членов Академии премии — победителей прошлых лет — лучшим директором по общественным и корпоративным связям признана вице-президент, директор Департамента коммуникаций, пресс-секретарь президента-председателя правления банка "Открытие" Анна Кантер-Амелькина.

Победители определялись в 15 профессиональных номинациях.

Анна Кантер-Амелькина неоднократно возглавляла рейтинг лучших директоров по общественным и корпоративным связям среди российских коммерческих банков. А теперь победила в номинации "Лучший директор по общественным и корпоративным связям" среди компаний всех секторов экономики. Награду вручил исполнительный директор МИА "Россия сегодня" председатель совета директоров Агентства экономической информации "Прайм" Олег Ананьев.

"Какая бы я ни была замечательная и крутая, за мной стоит моя команда… Мы знали и до этого, какие мы крутые, а теперь это знают все. Это, наверное, "черный пояс" по пиару. Спасибо", — сказала Анна Кантер-Амелькина в ответном слове.

Самая престижная деловая премия в области менеджмента "Топ-1000 российских менеджеров" учреждена Ассоциацией менеджеров в 2003 году с целью выявления эффективных управленческих практик и формирования новой российской управленческой элиты. Премия присуждается победителям одноименного ежегодного рейтинга Ассоциации Менеджеров и ИД "Коммерсантъ". В этом году церемония награждения из-за пандемии коронавируса проходила в онлайн-режиме.