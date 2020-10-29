СОУНБ в Ночь искусств покажет перформанс в честь Дмитрия Шостаковича

Во вторник, 3 ноября, СОУНБ присоединится к акции "Ночь искусств — 2020". Зрителей пригласят мысленно отправиться в первую половину ХХ века и погрузиться в тему: "Пропаганда искусства: живопись, музыка, кино".

В соцсетях и на сайте СОУНБ можно будет увидеть музыкально-хореографический перформанс, посвященный Дмитрию Шостаковичу, послушать лекцию киноведа Михаила Куперберга, виртуально посетить мастер-класс по написанию агитплаката.

Программа

10:00 Музыкально-хореографический перформанс, посвященный Дмитрию Шостаковичу, с участием Марии Нинайленко, учащихся студии "Мастерская балета в Самаре". Хореографическая постановка заслуженной артистки РФ, балетмейстера, педагога классического танца доцента кафедры хореографии СГСПУ Марины Дворянчиковой и актера театра "Город" Бориса Трейбича.

12:00 Лекция "Зарубежная литература в антифашисткой агитации в период Второй мировой войны", которую подготовили Лилия Сидоренко, заведующая отделом литературы на иностранных языках и специалисты отдела.

14:00 Мастер-класс по написанию агитплаката. Ведущая Полина Токмакова, театральный художник.

16:00 Арт-лекция "Друг и враг: образ Советского союза и Германии в американских комиксах времен Второй мировой войны". Лектор: Ярослав Левин, кандидат исторических наук, младший научный сотрудник кафедры всеобщей истории, права и методики обучения СГСПУ, преподаватель СХУ им. К. С. Петрова-Водкина.

18:00 Лекция "Кино тоталитарной эпохи: мифы и реальность". Лектор Михаил Куперберг, руководитель киноклуба "Ракурс", киновед, член Союза кинематографистов России.