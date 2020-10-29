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Преступления Происшествия

Неудачливые наркосбытчики из Тольятти пойдут под суд

ТОЛЬЯТТИ. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух жителей города, пытавшихся сбыть наркотики.

По версии следствия, двое безработных в июле 2020 г. в мессенджере договорились с кем-то о сбыте наркотиков. В оговоренном месте они забирали крупные партии вещества, расфасовывали их и разложили по тайникам. Один из обвиняемых снимал места "закладок" на телефон и отправлял снимки и координаты сообщнику. Передать эту информацию покупателям тольяттинцы не успели, так как были задержаны полицейскими.

Уголовное дело направлено в Комсомольский районный суд для рассмотрения.

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