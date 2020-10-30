Участники инвестиционного Форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!" обсудят наиболее интересные инвестиционные стратегии на 2021 год

30 октября в 13:00 в рамках 12-го инвестиционного Форума ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!" пройдет панельная сессия "Горизонты инвестирования в постпандемийный период". Участники дискуссии обсудят поведение рынков в 2020 г., прогнозы на 2021 г., возможную динамику золота и нефти в новых реалиях, перспективы глобальной и российской экономики, актуальные инвестидеи.

Модератором сессии выступит Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ. В обсуждении примут участие Алексей Заботкин, заместитель председателя ЦБ РФ, Марк Мобиус, основатель Mobius Capital Partners LLP, Джим Рождерс, международный инвестор и писатель, Мирослав Сингер, Директор по институциональным вопросам и главный экономист Generali CEE Holding B.V., Ерлан Сыздыков, глава отдела облигаций развивающихся стран Amundi, Стефан Хофрихтер, глава отдела глобальной экономики и стратегии Allianz Global Investors, Кристофер Гранвилль, управляющий директор по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки и глобальным политическим исследованиям TS Lombard.

"2020 год был одновременно сложным и уникальным. В том, что происходило на рынках, многие увидели новые возможности и постарались использовать их. Мы видели рекордные объемы притока средств на фондовый рынок от частных инвесторов и резкий рост темпов открытия брокерских счетов. Завтра мы поговорим о самых актуальных темах мира инвестиций и обсудим, во что инвестировать сейчас перспективней всего. Важной отличительной чертой форума в этом году и данной сессии является то, что она доступна широкой аудитории. У любого желающего есть возможность завтра присоединиться к этому событию, участие в котором примут самые заслуженнее и уважаемые умы инвестиционного мира", — отметил Владимир Потапов.

В рамках сессии уже открыто голосование "Какой класс активов обеспечит лучшую доходность в 2021 году?" в телеграм-канале "ВТБ Мои Инвестиции". Результаты голосования прокомментируют эксперты в ходе мероприятия. Трансляцию сессии и программу форума можно найти на официальном сайте https://www.russiacalling.ru/.