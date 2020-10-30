"Автобан" начинает работы на втором этапе обхода Тольятти в ноябре

Обход города Тольятти с мостом через реку Волга предусматривает строительство 98 километров скоростной магистрали первой технической категории, три новые транспортные развязки, мост протяженностью 3,7 километра через реку Волгу в районе села Климовка и примыкающие к нему дороги длиной 8,8 км. Новая трасса — часть транснационального транспортного коридора "Европа-Западный Китай". Это более восьми тысяч километров дорог, четверть из которых проходят по территории России.

Впервые о строительстве нового моста через Волгу и обхода Тольятти заговорили еще в середине 80-х годов прошлого века — уже тогда пропускная способность плотины Жигулевской ГЭС почти полностью исчерпала себя. Но осуществиться планам было суждено спустя более чем 30 лет. Сегодня обход Тольятти включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, а весь проект "Европа — Западный Китай" по заявлению премьер-министра Михаила Мишустина стал на ближайшие три-четыре года самым масштабным дорожным проектом России, имеющим особое значение для всего евразийского пространства.

Ежегодно по М-5 "Урал" регион пересекают порядка 12 млн транзитных автомобилей, из-за которых плотина Жигулевской ГЭС, где движение с четырехполосного сужается до двухполосного, парализована постоянными пробками и заторами. Экологическая ситуация не лучше — прилегающие районы Тольятти задыхаются в токсичных автомобильных выхлопах. Новая, современная и безопасная скоростная магистраль будет обладать большой пропускной способностью: по прогнозам специалистов здесь будет проходить порядка 60 тысяч автомобилей в сутки. Это поможет избавить город от пробок, улучшить экологию, сделать городские дороги безопаснее и комфортнее для жителей.

Помимо разгрузки и улучшения экологии в городе, новая дорога придаст новый импульс для развития бизнеса: повысит доступность и инвестиционную привлекательность особой экономической зоны "Тольятти", технопарка "Жигулевская долина" и других расположенных поблизости предприятий.

Один из ключевых подрядчиков, занятых в реализации проекта — строительно-инвестиционный холдинг "Автобан". Он выполнит строительные работы со второго по пятый этап. Заказчиками проекта выступают Федеральное дорожное агентство Росавтодор и правительство Самарской области. Согласно подписанному в октябре 2019 года концессионному соглашению "Автобан" построит автомагистраль первой технической категории протяженностью более 90 километров с покрытием из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Работы на объекте должны завершиться в 2023 году. Срок концессии объекта составляет 20 лет и завершится в 2043 году.

"Начало строительных работ на втором и третьем этапах в Тольятти намечено на начало ноября. А пока активно идут подготовительные работы: организация производственных баз и передислокация оборудования, — рассказал руководитель проекта Антон Гурьянов. — Участниками стройки стали три строительных управления холдинга "Автобан": СУ-920 и СУ-925 будут вести работы на левом берегу со стороны Тольятти, СУ-905 — на правом, со стороны Сызрани. Сейчас мы закупаем дорожно-строительные материалы, необходимые для выполнения производственной программы на 2020 год. Объем финансирования работ на объекте составляет более 1,1 млрд рублей". До конца года рабочим предстоит снять растительный слой почвы, убрать свыше 409 тыс. кубических метров земляного полотна и выполнить насыпь грунта в объеме 360 тыс. кубометров. Также на участке будет выполнен перенос коммуникаций, после чего начнется строительство искусственных сооружений.

Строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" входит в пятерку крупнейших российских дорожно-строительных компаний и является одним из ключевых генеральных подрядчиков Федерального дорожного агентства Росавтодор и Госкомпании "Автодор". Ключевые компетенции холдинга — дорожное строительство, инжиниринг, инвестирование, государственно-частное партнерство и эксплуатация дорог. Общий объем контрактов холдинга, включая ГЧП проекты, составляет 330 млрд рублей.

На сегодняшний день в составе холдинга работают 30 подразделений: проектные институты, производственные компании, строительные управления, отделы, отвечающие за содержание и эксплуатацию объектов. Более шести тысяч высококвалифицированных специалистов холдинга строят дороги в 5 федеральных округах Российской Федерации. Команда "Автобана" трудилась и в суровых морозах Ханты-Мансийского автономного округа, и под палящим солнцем Краснодарского края. Автопарк спецтехники, производственные мощности и финансовые ресурсы позволяют "Автобану" ежегодно строить и вводить в эксплуатацию до 200 км современных и безопасных дорог. В числе реализованных проектов ЦКАД-3 и ЦКАД-4, федеральные трассы М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры", М-11 "Нева". Всего команда "Автобана" построила более 200 объектов протяженностью 5 000 километров.

Более чем полувековой опыт "Автобана" в дорожном строительстве, обширная производственная и научно-техническая база, автопарк, включающий более 12 000 единиц техники, вселяют уверенность в то, что работы по обходу Тольятти будут выполнены качественно и в срок.