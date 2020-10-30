Дмитрий Азаров: "Нам надо стремиться ввести мост через Сок в эксплуатацию в конце 2021 года"

Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу сдать мост через Сок в эксплуатацию почти на год раньше запланированного срока.

Напомним, что контракт на проведение работ по Сокском мосту был заключен в декабре 2019 года в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Работы проводятся в два этапа. На первом ведется строительство нового моста через реку Сок длиной 306,74 метров и подходов к нему длиной 2,04 км. В рамках второго этапа специалисты ремонтируют существующий мост и проводят реконструкцию подъездных путей. Работы по обоим этапам ведутся параллельно.

"Сейчас идет один из главных этапов — это сборка металлического пролетного строения самого мостового перехода. На следующей неделе мы планируем приступить к первому этапу надвижки пролетного строения, — рассказал Дмитрию Азарову заместитель директора компании-подрядчика Алексей Зотов. — Кроме того, на данный момент из 5 опор моста готовы 4, в ноябре этого года мы планируем завершить возведение 5-й русловой опоры, то есть основные бетонные работы мы закончим до декабря".

Также подрядчик отметил, что все работы, которые можно проводить исключительно в теплое время года, завершены. Это значит, что зимой реконструкция не будет "заморожена", специалисты продолжат реализацию проекта.

"Вы на сегодня рисков неисполнения предусмотренного на текущий год объема работ не видите?", — поинтересовался Дмитрий Азаров.

"Нет, не видим: сейчас на объекте находится почти половина всего пролетного строения, остальная половина готова, находится на заводе, будет постепенно поставляться на место проведения работ", — заверил Алексей Зотов.

Для того чтобы вести работы ускоренными темпами, подрядчик договорился с заводом-изготовителем пролетного строения применить технологию 3-D моделирования. "Это позволит нам уже здесь, на месте, вести минимальный "подгон" при сборке пролетного строения", — пояснил подрядчик.

Дмитрий Азаров отметил, что объект относится к социально значимым, поэтому поставил задачу не снижать набранных темпов:

"Нам надо стремиться, и все возможности для этого есть, ввести мост в эксплуатацию в конце 2021, либо январе–феврале 2022. Получится раньше — еще лучше".