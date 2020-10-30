В Самаре пройдет онлайн-семинар "Финансовое планирование стартапа"

11 ноября, в 18:00 (МСК) пройдет онлайн-лекция эксперта по финансам из Израиля Татьяны Левин "Финансовое планирование стартапа". Участники узнают, как объяснить инвестору, куда вы потратили деньги, чтобы он вас понял и простил.

На лекции эксперт затронет основные вопросы финансов стартапа, ответит на вопрос, как рассчитать сумму и структуру инвестиций, сколько привлекать и на какие цели. Татьяна даст подробные рекомендации, как доказать инвестору, что ваша оценка стартапа верна, и отдать меньшую долю при большей стоимости. И главный вопрос вебинара — надо ли вообще отдавать инвестору долю?

Участники смогут задать любые вопросы, касающиеся нюансов финансового планирования стартапа.

Все зарегистрировавшиеся участники получат шаблон для отчета стартапа инвестору, а также возможность проконсультироваться с экспертами Fincom Tech.

Эксперт и спикер вебинара — Татьяна Левин, основатель компании Fincom Tech, израильский аудитор со степенью MBA со специализацией в области финансового менеджмента в Тель-Авивском университете. Работала финансовым директором, контролером и аудитором в ведущих фирмах и предприятиях, таких как Deloitte, Allot Communication и DSPG.

Татьяна возглавляла комплексную экспертизу известных высокотехнологичных компаний (Microsoft, Gett, Palo Alto Networks, Mimecast), сделки по поглощению стартапов корпорациями (Microsoft-Aorato) и сопровождала компании от стартапов до IPO. Последние 6 лет предоставляет услуги финансового директора для венчурных и стартап-компаний в Израиле, отвечает за бухгалтерский учет и контроль за израильскими стартапами в России.

Зарегистрироваться на вебинар и задать свои вопросы спикеру заранее можно по ссылке: https://startupsamara.ru/events/finplanning/.

Организаторами Марафона генерации бизнес-идей выступает Региональный центр инноваций StartupSamara, при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.