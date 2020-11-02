Женский БК "Самара" одержал победу над "Пересветом"

Женская команда "Самара" выиграла в выездном матче "Пересвет" — 85:66.

Всю первую половину соперницы обменивались результативными выпадами, бессчетное количество раз сменяя друг друга в роли лидера. И еще за минуту до большого перерыва на табло было равенство — 43:43. Но благодаря попаданиям Натальи Ясевичене и Анастасии Куплиновой, которые стали главной ударной силой "Самары", первую половину наша команда завершила с небольшим перевесом — 48:43.

А две с половиной минуты после паузы подарили гостям двузначное преимущество: Яна Котова, Анастасия Куплинова и Ольга Омельченко довели разницу до "+12" (55:43). Как оказалось, этот отрезок и стал в итоге решающим: "Пересвет" в третьей четверти еще смог пару раз переступить через рубеж в 10+ — но команда Александра Гаршина неизменно быстро вновь делала разницу более комфортной. В заключительной же десятиминутке вопросов о победителе уже не возникало.

85:66 — четвертая подряд победа "Самары".