Под застройку макрорайона "Амград" распланируют почти 200 га

Департамент градостроительства Самары выдал ООО СЗ "Глобал Вижн Девелопмент" разрешение на подготовку документации по планировке территории (ППТ) в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе. Здесь реализуется проект по строительству макрорайона "АМГРАД".

Площадь планируемой территории составит 185,4 га. Согласно разрешительной документации, ППТ будет включать в себя многоэтажные дома от 10 до 25 этажей со встроенными помещениями, две школы на 1500 учеников каждая, пять детских садов на 300 мест каждый и поликлинику на 480 посещений в смену.

Помимо этого, застройщик ООО СЗ "Глобал Вижн Девелопмент" предусмотрит спортивные объекты, паркинги и стоянки, разработает единую систему улично-дорожной сети в связке с действующей и примыкающей инфраструктурой и маршрутную сеть общественного транспорта.

В первом квартале 2021 года в эксплуатацию сдается первый трехсекционный дом, общей площадью 21 тыс. кв. м. Застройщик ведет строительство с опережением графика работ. Установлены детская инклюзивная площадка и спортивные тренажеры, зона отдыха, освещение и выполнено озеленение. На финальной стадии работы по внутренней отделке дома.

Открыт для движения новый круговой перекресток, соединяющий застройку с Южным шоссе и торговым комплексом "Амбар". Ранее холдинг "Глобал Вижн" инвестировал 160 млн. руб. в реконструкцию Южного шоссе, построив дополнительную полосу движения и съезды к будущему макрорайону "АМГРАД" и ТК "Амбар".

"Документация будет памградолностью отображать планируемое комплексное развитие и застройку макрорайона "Амград". На данный момент мы завершаем строительство первого дома. В работе проектирование первого детского сада на 300 мест", — сообщил директор по развитию ООО СЗ "Глобал Вижн Девелопмент" Владислав Шевченко.