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Транспорт Транспорт и связь

В Самаре изменится тариф на пассажирские перевозки

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре тариф на пассажирские перевозки вырастет с 30 до 33 рублей. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте мэрии. Речь о так называемом "регулируемом тарифе", который устанавливается для предоставления субсидий транспортным предприятиям.

Для граждан стоимость проезда не изменится. "Учитывая социальную направленность необходимость изменения тарифов на перевозку пассажиров по состоянию на текущую дату не рассматривается", — указывается в пояснительной записке к проекту постановления.

Повышение тарифа объясняется тем, что из-за ситуации с коронавирусом пассажиропоток предприятий городского наземного электрического транспорта снизился на 24,9%, а автомобильного транспорта — на 24,7%. При этом в рейсы выходит то же количество транспорта.

Вступление в силу предлагаемого тарифа планируется с 1 октября по 31 декабря.

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