Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!" собрал участников и зрителей из 103 стран мира

12-й Ежегодный Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!", который впервые был организован в онлайн-формате, завершил свою работу. Трансляции форума проходили на ведущих российских и международных информационных площадках и были доступны зрителям по всему миру.

Первый день форума, который назывался "Глобальные вызовы, собственные решения", был посвящен обсуждению текущего состояния мировой и российской экономики в ситуации пандемии и инструментам адаптации и трансформации бизнеса и рынков под влиянием кризиса.

Традиционно во время макроэкономической пленарной сессии Президент России Владимир Путин провел диалог с иностранными бизнесменами и инвесторами. В течение двух часов президент ответил на вопросы 18 представителей иностранного бизнес-сообщества о вызовах, с которыми мир столкнулся в период пандемии, решениях, которые принимает Россия для смягчения влияния кризиса на экономику и социальную сферу, инвестиционном потенциале российского рынка.

Во второй день на сессии ВТБ Капитал Инвестиции "Горизонты инвестирования в постпандемийный период" с участием основателя Mobius CapitalPartners LLP Марка Мобиуса, международного инвестора и писателя Джима Роджерса и других ведущих спикеров затрагивались темы стратегии на рынках капитала и грамотного инвестирования в будущем году. Участники обсудили курс рубля, поспорили, релевантны ли для России отрицательные процентные ставки, и ещё раз подтвердили приверженность диверсификации портфеля.

Участники сессии "Пандемия и технологии безопасного будущего", среди которых были профессор Школы Системной Биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова, президент и председатель правления ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, управляющий директор группы компаний Яндекса Тигран Худавердян и другие эксперты, проанализировали эффективные практики внедрения цифровых технологий в инфраструктуру столицы и регионов, а также обсудили ситуацию в российском здравоохранении, оказавшемся на передовой борьбы с вирусом.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметил: "Среди главных преимуществ нашего форума — его стабильность, и в этом году мы подтвердили свою репутацию, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку. 2020 год — это год беспрецедентных вызовов для каждого из нас, и сейчас очень важно поддерживать диалог между бизнесом, государством, инвесторами, рынком. Мы вместе ищем рациональную модель ответа, которая позволит расти и развиваться деловой среде, обществу, экономике. В течение двух дней форума мы смогли определить инструментарий, который даст нам максимальные преимущества в борьбе с последствиями пандемии".

Трансляции сессий, фотографии и новости можно найти на официальном сайте.