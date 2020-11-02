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Самарской области выделено дополнительно 478 млн руб. на поддержку медиков и соцработников

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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29 октября Правительство РФ на своем заседании утвердило выделение Самарской области дополнительных бюджетных ассигнований на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Решение было принято Правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Об этом сообщил член Комиссии, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.

Средства будут выделены из резервного фонда Правительства РФ в виде межбюджетных трансфертов.

"191,9 млн руб. выделены на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлен коронавирус, и лицам из групп риска заражения этой инфекцией", — сообщил Леонид Симановский.

286 млн руб. выделены на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам Самарской области, непосредственно участвующим в оказании помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, добавил депутат.

"Начиная с апреля, наша парламентская Комиссия в оперативном порядке рассматривает и одобряет предложения Правительства РФ по выделению дополнительной финансовой помощи регионам в условиях пандемии.  В том числе, мы продолжаем оказывать поддержку нашим медикам и другим работникам, которые ежедневно, а то и круглосуточно, находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом в очень напряженном режиме.  С апреля этого года Комиссия вместе с Правительством выделила Самарской области дополнительно на эти цели 2,66 млрд рублей. Теперь на выплаты медикам выделено еще почти 500 млн рублей", — пояснил Леонид Симановский.

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