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ПСБ принимает участие в льготном финансировании сельскохозяйственных производителей

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ присоединился к программе льготного кредитования сельскохозяйственных производителей в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 512. Соответствующее соглашение подписали руководитель международного бизнеса ПСБ Алексей Тюпанов и Роман Чекушов, директор департамента развития экспорта продукции АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Как участник программы ПСБ может предоставлять льготное краткосрочное кредитование сроком до 1 года и льготные инвестиционные займы сроком от 2 до 15 лет включительно. Кредитная ставка составляет не менее 1% и не более 5% годовых в зависимости от индивидуальных особенностей заемщика.

В программе могут принять участие отечественные компании агропромышленного комплекса (кроме сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, а также первичную и последующую переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию.

Алексей Тюпанов отметил: "Льготное кредитование является эффективным инструментом, обеспечивающим производство российскими организациями конкурентоспособной продукции, и мы рады принять участие в данной федеральной программе. Ее реализация будет способствовать дальнейшему развитию сельскохозяйственной отрасли и увеличению объема экспорта продукции АПК за счет создания новой продукции. Предварительная сумма субсидий ПСБ в рамках подписанного соглашения в настоящий момент составляет 1,5 млрд рублей".

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