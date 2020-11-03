Банк "Открытие" предложил предпринимателям сэкономить на заправке

Банк "Открытие" предложил клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям акцию "Топливо дешевле с бизнес-картой Visa". Оплачивая заправку бизнес-картой Visa банка "Открытия", предприниматели смогут сэкономить до 30% своих расходов на топливо. Период проведения акции с 2 ноября 2020 года по 31 января 2021 года.

Чтобы воспользоваться акцией, клиенту надо оформить традиционную пластиковую или виртуальную бизнес-карту Visa и привязать ее к приложению "Benzuber". Заправляясь на АЗС, оплачивать топливо картой и получать совокупную скидку до 30%. В акции участвуют более 4 500 АЗС по всей стране.

В момент совершения операции клиенту сразу предоставляется скидка 5%. По итогам ежемесячной активности совершения операций по карте ему начисляется до 5% кэшбэка на его счёт в банке. Кроме того, в мобильном приложении автоматически выгружаются документы для возврата НДС в размере 20%.

Подробнее об акции и бизнес-картах можно узнать на сайте банка.