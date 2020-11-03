Банк "Открытие" предложил предпринимателям сэкономить на заправке

Банк "Открытие" предложил клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям акцию "Топливо дешевле с бизнес-картой Visa". Оплачивая заправку бизнес-картой Visa банка "Открытия", предприниматели смогут сэкономить до 30% своих расходов на топливо. Период проведения акции с 2 ноября 2020 года по 31 января 2021 года.
Чтобы воспользоваться акцией, клиенту надо оформить традиционную пластиковую или виртуальную бизнес-карту Visa и привязать ее к приложению "Benzuber". Заправляясь на АЗС, оплачивать топливо картой и получать совокупную скидку до 30%. В акции участвуют более 4 500 АЗС по всей стране.
В момент совершения операции клиенту сразу предоставляется скидка 5%. По итогам ежемесячной активности совершения операций по карте ему начисляется до 5% кэшбэка на его счёт в банке. Кроме того, в мобильном приложении автоматически выгружаются документы для возврата НДС в размере 20%.
Подробнее об акции и бизнес-картах можно узнать на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.