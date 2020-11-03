16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк "Открытие" предложил предпринимателям сэкономить на заправке Финуправляющий Григория Оганесяна оспаривает его сделки на 180 млн рублей Участники инвестиционного Форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!" обсудят наиболее интересные инвестиционные стратегии на 2021 год Банк "Открытие": "Средний курс доллара за 2020 г. составит 72 руб., евро — 82 руб., стоимость барреля нефти — 40,7 доллара" ПСБ снизил ставки по популярным ипотечным программам

Банки Финансы

Банк "Открытие" предложил предпринимателям сэкономить на заправке

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Банк "Открытие" предложил клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям акцию "Топливо дешевле с бизнес-картой Visa". Оплачивая заправку бизнес-картой Visa банка "Открытия", предприниматели смогут сэкономить до 30% своих расходов на топливо. Период проведения акции с 2 ноября 2020 года по 31 января 2021 года.

Чтобы воспользоваться акцией, клиенту надо оформить традиционную пластиковую или виртуальную бизнес-карту Visa и привязать ее к приложению "Benzuber". Заправляясь на АЗС, оплачивать топливо картой и получать совокупную скидку до 30%. В акции участвуют более 4 500 АЗС по всей стране.

В момент совершения операции клиенту сразу предоставляется скидка 5%. По итогам ежемесячной активности совершения операций по карте ему начисляется до 5% кэшбэка на его счёт в банке. Кроме того, в мобильном приложении автоматически выгружаются документы для возврата НДС в размере 20%.

Подробнее об акции и бизнес-картах можно узнать на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6