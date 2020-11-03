Две женщины обокрали пенсионера из Самарской области, чтобы развлекаться

В Сергиевском районе Самарской области полицейские задержали двух женщин по подозрению в краже денег у пенсионера.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, из дома пожилого сельчанина пропали 10,5 тыс. рублей. Правоохранители не обнаружили следов взлома, зато нашли отпечатки пальцев преступников на дверце кухонного шкафа, в котором хранились деньги.

По версии следствия, пострадавший пошел к соседям, оставив дверь дома незапертой. Пока он был в гостях, в его жилье наведались две подвыпившие женщины. Подозреваемые 33 и 27 лет признали вину и рассказали, что решили обокрасть пенсионера, чтобы раздобыть денег и отправиться в развлекательное заведение.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Часть изъятых денег вернули владельцу.