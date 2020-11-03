16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк "Открытие" предложил предпринимателям сэкономить на заправке Финуправляющий Григория Оганесяна оспаривает его сделки на 180 млн рублей Участники инвестиционного Форума "РОССИЯ ЗОВЕТ!" обсудят наиболее интересные инвестиционные стратегии на 2021 год Банк "Открытие": "Средний курс доллара за 2020 г. составит 72 руб., евро — 82 руб., стоимость барреля нефти — 40,7 доллара" ПСБ снизил ставки по популярным ипотечным программам

Банки Финансы

ПСБ продлил программы льготного ипотечного кредитования под 5,85%

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 10
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПСБ продлил срок действия программ льготного ипотечного кредитования в рамках госпрограммы-2020 до 1 июля 2021 года.

В рамках госпрограммы-2020 ПСБ выдает ипотеку под 5,85% гражданскому населению и военнослужащим на приобретение строящейся или готовой квартиры у застройщика.

По гражданской программе можно получить кредит на сумму до 12 млн рублей для приобретения недвижимости на первичном рынке в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей для остальных российских регионов. Размер первоначального взноса составляет 15%.

Согласно условиям "Госпрограммы. Военная ипотека 2020", максимальный размер кредита составляет 3,79 млн рублей, первоначальный взнос — 15%.

Государственная программа по субсидированию ипотечной ставки на уровне 6,5% была запущена в апреле 2020 года. ПСБ стал одним из первых ее участников, дополнительно снизив ставку для своих клиентов до 5,85% годовых*.

"Как показал первый этап реализации, госпрограмма-2020 стала мощнейшим драйвером рынка, поддержав в сложное время жилищное строительство, а главное — позволив сотням тысяч российских семей приобрести собственное жилье на доступных условиях. К ноябрю ПСБ выдал в рамках госпрограммы-2020 кредиты на сумму около 30 млрд рублей, и мы заинтересованы продолжить реализацию программы в рамках второго этапа, при этом сохранив дополнительные преференции по ставке для наших клиентов", — говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

*Процентная ставка 5,85% годовых применяется в рамках акции до 01.12.2020 г по программе "Госпрограмма 2020" предоставляется при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования. Надбавка к процентной ставке 1 п. п. при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика, а также страхование имущества в соответствии с требованиями Банка. Минимальная сумма кредита — 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей — для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей — для объектов, расположенных в остальных субъектах. Срок кредита от 36 до 300 месяцев. Первоначальный взнос — от 15 до 80%. Срок действия программы "Госпрограмма 2020": с 17 апреля 2020 по 1 июля 2021 (включительно). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заёмщикам вы можете узнать на сайте psbank.ru или по телефону колл-центра 88003337890 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Не является публичной офертой. Информация актуальна на 03.11.2020 г. ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6