Дмитрий Азаров оценил качество ремонта дома культуры в Августовке

В День народного единства 4 ноября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной думы Александр Хинштейн в Большечерниговском районе оценили качество капитального ремонта сельского дома культуры в Августовке.

Августовка — второе сельское поселение по численности жителей в районе. В него, кроме самой Августовки, входят Пекилянка, Паньшино и Малая Черниговка. Первая изба-читальня и сельский клуб были открыты в Августовке.

Дом культуры, построенный в 1969 г., был центром творческой активности всего района. После того как его перестроили, здание приобрело особую архитектуру. Теперь учреждение стало одним из самых больших сельских ДК в Самарской области.

"Дом культуры я знаю давно, первый раз здесь побывал около 20 лет назад. Я знаком с историей Августовки и легендарным сельхозпредприятием, которое ударно трудилось на протяжении многих лет. Именно благодаря ему был создан, по моему мнению, не просто дом культуры, а настоящий дворец культуры", — рассказал Дмитрий Азаров.

За 30 лет здание существенно обветшало. "Крыша текла, окна пропускали холод зимой, а летом мы не могли проветривать помещения, полы были старые. Ремонт нашему дворцу культуры был просто необходим", — рассказывает заведующая ДК Вера Манькова.

Жители Августовки вышли с инициативой к губернатору привести здание в порядок. "Совершенно очевидно, нужно было принимать решение по капитальному ремонту, — отметил глава региона. — Такое решение было принято, и благодаря нацпроекту "Культура", который реализуется по поручению ррезидента России Владимира Владимировича Путина по всей территории страны, здесь в Августовке был проведен капитальный ремонт".

Работы стартовали в начале года и уже завершились, сейчас ДК наполняют оборудованием. "Наш дворец культуры — это практически центр жизни нашего села, где собираются люди разных возрастов. Односельчане с воодушевлением следили за реконструкцией, постоянно спрашивали меня об окончании работ. И сейчас глаз радуется оттого, что здание, которое не ремонтировалось десятки лет, наконец-то привели в порядок", — поделилась впечатлениями Вера Манькова.

Благодаря нацпроекту дом культуры заметно преобразился. Здесь появилась театральная студия с собственной костюмерной, выставочный зал, комната звукозаписи, тренажерный и фитнес-залы, игровая зона с беспроводным доступом в интернет, заработала библиотека. Полностью обновили основную концертную площадку — установлены новые кресла, закуплено новое световое и музыкальное оборудование, современный вид приобрела сцена. По словам сотрудников ДК, после капитального ремонта в поселке появилось современное культурное пространство для местных жителей.

Дом культуры в Августовке входит в состав Межпоселенческого культурно-досугового центра Большечерниговского района наряду с другими структурными подразделениями. Всего их 26, в том числе два автоклуба. Во всех учреждениях на постоянной основе занимаются почти 3 тыс. человек в 259 объединений. Шесть из них имеют звание "Народный самодеятельный коллектив".

Пандемия повлияла на работу каждого объединения и на культурную жизнь всего Большечерниговского района. Тем не менее в условиях самоизоляции все творческие коллективы перешли в онлайн-формат. В интернете провели сотни концертов и акций, выставок и мастер-классов.

Перед домом культуры есть светомузыкальный фонтан, который тоже нуждается в капитальном ремонте. Планы по ремонту есть. "Когда-то, по замыслу создателей этой замечательной площади, дворец культуры гармонировал с этим фонтаном. И ко мне обращаются жители Большечерниговского района с просьбой о его восстановлении. Общественное пространство нужно преображать. Это, я считаю, крайне важно. Я со своей стороны обещаю поддержку по реконструкции этого фонтана, о которой мечтает не одно поколение жителей Августовки", — подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.

"Я очень рад тому, что находившийся в неприглядном виде дом культуры сегодня преобразился. Уже трудно вспомнить, каким он был еще год тому назад. Я рад тому, что губернатор оказывает поддержку в этом вопросе, что Министерство культуры России идет нам навстречу, — отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн. — Такого количества объектов, которые мы сумели включить в федеральные программы, не только в нацпроект "Культура", нет ни в одном другом регионе. Это оценка работы региональных властей, депутатского корпуса. Когда коллеги в федеральном центре видят, что выделяемые средства не уходят в неизвестном направлении, а работы по объектам выполняются не просто в срок, а с опережением графика, качественно, что люди отвечают за свои слова и дела, безусловно, нам министерства готовы помогать и поддерживать".

Кроме того, губернатор обсудил с главой района Тамарой Перовой вопрос размещения в Большой Черниговке школы искусств. На данный момент она не имеет собственного здания, занимает несколько небольших помещений в районном ДК. Сейчас больше сотни детей обучается по четырем направлениям: игра на народных инструментах, фортепиано, театральное и вокальное искусство. Отсутствие собственного помещения мешает увеличить количество направлений, по которым могли бы заниматься дети.

Еще в конце 2019 г. Дмитрий Азаров поручил профильным министерствам проработать вопрос и подготовить несколько вариантов создания учреждения в муниципалитете. По словам министра культуры Самарской области Бориса Илларионова, здание уже подобрано, но оно нуждается в капитальном ремонте. По предварительным оценкам, требуется около 150 млн рублей. Планируется, что работы начнутся уже в 2021 году.

В планах также — разместить на базе школы искусств и центр ремесел, которыми славен Большечерниговский район. О создании таких центров, где мастера могли бы передавать навыки молодому поколению, губернатора также просили жители региона.

Всего в рамках нацпроекта "Культура" в Самарской области до конца 2020 г. капитально отремонтируют девять сельских домов культуры. Работать они начнут до конца ноября. Завершена реконструкция здания Самарского областного театра кукол. Начаты работы на третьем пусковом комплексе театра юного зрителя "СамАрт".

Кроме того, благодаря проекту "Культурная среда" в 2020 г. в регионе появилось три модельных библиотеки — две в Богатовском районе и одна в Новокуйбышевске.

Самарская область стала одним из лидеров в стране по созданию модельных библиотек — в рамках нацпроекта их открыто уже 12. Профессиональные дизайн-проекты позволили грамотно зонировать пространство, трансформировать его, ориентируясь на потребности местного сообщества. Открытие модельных библиотек существенно повлияло на их востребованность — посещаемость увеличилась на 70%.

Помимо прочего, восемь детских школ искусств региона получили новые музыкальные инструменты и специализированное оборудование. До конца года еще четыре учреждения обновят материально-техническую базу.

В рамках регионального проекта "Цифровая культура" в 2020 г. открыли два виртуальных концертных зала — в Новокуйбышевске на базе детской школы искусств "Вдохновение" и в культурно-досуговом комплексе "Октябрьский" в Октябрьске. Благодаря субсидиарной поддержке Фонда кино до конца года в пос. Алексеевка в Кинеле откроется кинозал.

Общий объем финансирования нацпроекта "Культура" в 2020 г. составляет 431,58 млн рублей, из них больше половины — средства областного бюджета.