Губернатор проверил ЦРБ и аптеки в Большечерниговском районе

В среду, 4 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочего визита в Большечерниговский район проверил работу учреждений здравоохранения и наличие необходимых препаратов в аптеках.

Глава региона зашел в аптеку сети "Вита" в Большой Черниговке. Он поинтересовался у фармацевта наличием антибиотиков, в частности, препарата "Азитромицин". По словам сотрудника, лекарство, которое отпускается строго по назначению врача, есть в наличии в достаточном количестве, как для взрослых, так и для детей. В этом Дмитрий Азаров убедился лично.

"Лекарства людям мы продаем в соответствии с рецептом, чтобы хватило на весь курс лечения - как правило, по две упаковки", - пояснила фармацевт. Она добавила, что некоторые препараты, например, "Интерферон" и "Цефтриаксон", сегодня уже закончились, но 5 ноября ожидается очередная поставка, и запасы будут восполнены.

Губернатор также поинтересовался наличием противовирусных препаратов, которые отпускаются без рецепта. Среди них - "Арбидол". В аптеке его также достаточно.

Также Дмитрий Азаров посетил Большечерниговскую центральную районную больницу, где пообщался с руководством и персоналом медучреждения.

Дмитрий Азаров спросил у медиков, как они справляются с нагрузкой в пиковый период, когда по всей стране наблюдается рост ОРВИ, гриппа, пневмоний и коронавируса.

Врачи отметили, что сейчас увеличилось количество обращений от населения. Если ранее жители района при незначительном недомогании оставались дома и лечились самостоятельно, то сейчас обращаются к специалистам.

"Сейчас из 60 коек стационара занято 12 в хирургическом отделении и девять - в терапевтическом. Тяжелых больных нет, - рассказал главврач Андрей Мирошниченко. - Наблюдается рост заболеваемости, в частности, пневмоний. За этот год уже зарегистрировано 270 пневмоний, тогда как за весь 2019 г. - 70. Мы отработали маршрутизацию, поэтому с повышенной нагрузкой справляемся".

Повысить точность диагностирования заболеваний помогают цифровой рентген-аппарат и передвижной флюорограф, который ЦРБ получила в 2020 году.

"Всех температурящих больных проводим в отдельный бокс и сразу - на флюорографию. Таким образом, все пневмонии у больных выявляются "на месте", без обращения в областные больницы. В этом году мы провели раз в 20 больше исследований, чем в предыдущем", - добавил главврач.

На данный момент в учреждении не лечат больных с COVID-19, но при необходимости готовы развернуть "ковидный" госпиталь на базе инфекционного отделения. Персонал проходит соответствующее обучение, готовится специализированное оборудование.

Дмитрий Азаров спросил у руководителя ЦРБ, хватает ли лекарств для лечения больных. Андрей Мирошниченко ответил, что по отдельным позициям лекарства поступают в небольшом количестве, но в целом запас сформирован.