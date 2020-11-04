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Баскетбол Спорт

Баскетболисты "Самары" обыграли ярославский "Буревестник"

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 ноября, БК "Самара" на домашней площадке МТЛ Арена встретился с ярославским "Буревестником".

Самарцы одержали уверенную победу 117:70.

Следующую игру самарцы проведут 7 ноября с московской "Руной".

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