Баскетболисты "Самары" обыграли ярославский "Буревестник"

В среду, 4 ноября, БК "Самара" на домашней площадке МТЛ Арена встретился с ярославским "Буревестником".
Самарцы одержали уверенную победу 117:70.
Следующую игру самарцы проведут 7 ноября с московской "Руной".
В среду, 4 ноября, БК "Самара" на домашней площадке МТЛ Арена встретился с ярославским "Буревестником".
Самарцы одержали уверенную победу 117:70.
Следующую игру самарцы проведут 7 ноября с московской "Руной".
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