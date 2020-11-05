Банк "Открытие" создаст бессрочный капитал для финансирования ключевого мониторинга ВШЭ

Банк "Открытие" и Высшая школа экономики объявили о старте стратегического партнерства, одним из ключевых направлений которого станет формирование целевого капитала (эндаумента) для финансирования уникального социально-экономического обследования (мониторинга), которое проводит университет. Создание эндаумента планируется завершить в пятилетний срок, минимальный целевой размер активов — 140 млн руб.

Эндаумент позволит создать устойчивую модель финансирования единственного в России лонгитюдного (панельного) обследования, отслеживающего свои "единицы наблюдения" — домохозяйства и их членов — во времени. Российский мониторинг социально-экономического положения и здоровья населения (RLMS-HSE) проводится с 1994 года и содержит широкий спектр показателей, отсутствующих в государственной статистике. Это позволяет не только вести анализ по отдельным направлениям (проблема бедности, структура занятости, инвестиционные стратегии и т. д.), но и строить интегральные междисциплинарные модели. Содержательная структура вопросников, используемых в RLMS-HSE, отвечает стандарту, принятому в мировой практике, поэтому его данные можно использовать для межстрановых сравнений. Результаты мониторинга являются открытыми для всех заинтересованных пользователей и широко используются научным и экспертным сообществом как источник надёжных эмпирических данных.

Капитал эндаумента будет передан в доверительное управление УК "Открытие". При размере 140 млн рублей ежегодный доход от доверительного управления составит не менее 10 млн руб., что позволит финансировать до 30% совокупного бюджета мониторинга начиная с 5-го года формирования эндаумента.

Стратегическое сотрудничество банка "Открытие" и НИУ ВШЭ стартовало в 2020 году с создания базовой кафедры рисков в Высшей школе бизнеса университета. Президент-председатель правления банка Михаил Задорнов входит в состав Попечительского совета ВШЭ, а также принимает непосредственное участие в управлении университетом, являясь членом его Наблюдательного совета с момента создания органа в 2011 году.

"Мы рады участвовать в развитии одного из ведущих университетов страны и считаем создание эндаумента проектом большой социальной значимости. Проект Высшей школы экономики позволит получать объективную экспертную информацию, необходимую как представителям бизнеса, так и органам власти для принятия стратегических решений", — отметил Михаил Задорнов.