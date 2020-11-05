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ПСБ и платежная система "Мир" возвращают 500 рублей за оплату через Mir Pay

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ и платежная система "Мир" запустили совместную акцию "Плати с Mir Pay — получай 500 рублей". Кэшбэк в размере 500 рублей может получить каждый держатель карты "Мир", эмитированной ПСБ, который оплатил через приложение Mir Pay покупки на сумму от 5 000 рублей в течение месяца.

Для участия в акции держателям карт ПСБ платежной системы "Мир" необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении "Привет, Мир!" в разделе "Мой кэшбэк". Далее скачать приложение Mir Pay на свой смартфон на ОС Android и загрузить туда карту ПСБ платежной системы "Мир", после чего можно расплачиваться с помощью сервиса Mir Pay за ежедневные покупки.

"Мы активно взаимодействуем с платежной системой "Мир", ПСБ одним из первых в прошлом году запустил бесконтактную оплату Mir Pay. Среди клиентов ПСБ сервисы бесконтактной оплаты становятся все более популярными благодаря удобству, простоте и надежности. Надеемся, что проводимая акция станет еще одним приятным бонусом для держателей карт ПСБ платежной системы "Мир", — прокомментировала руководитель группы банковских карт и программ обслуживания ПСБ Юлия Маторина.

"Чтобы совершать быстрые и безопасные платежи с помощью Mir Pay, достаточно в два клика привязать к сервису свою карту "Мир". Мы видим, что держатели карт ежедневно расплачиваются Mir Pay в супермаркетах, кафе, ресторанах, а также городском транспорте. Уверен, что держатели карт "Мир" ПСБ оценят не только удобство и безопасность, но и выгоду использования сервиса благодаря нашей совместной акции с банком", — отметил коммерческий директор платежной системы "Мир" Дмитрий Бувин.

Mir Pay — мобильный платежный сервис платежной системы "Мир", который позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона. Воспользоваться сервисом смогут держатели карт "Мир" — обладатели любых смартфонов на ОС Android (начиная от версии 6.0) с поддержкой технологии NFC.

Акция проводится с 1 ноября по 31 декабря 2020 года. Вознаграждение можно получить один раз за время действия акции. Выплата кэшбэка будет производиться в следующем месяце после совершения операций в соответствии с условиями акции.

Акция проводится в период с 01.11.2020 по 31.01.2021. Организатор Акции: АО "НСПК". Один участник (уникальный идентификатор в Программе лояльности для Держателей карт "Мир") может получить кэшбэк* 500 руб. один раз за весь период акции (подробная информация в правилах акции). Сведения об Организаторе Акции, Правилах и условиях ее проведения, размере и порядке получения кэшбэка, а также Правила Программы лояльности для Держателей карт "Мир" доступны на сайте privetmir.ru.
Mir Pay (МИР ПЭЙ) — мобильное платежное приложение ПС "Мир" для бесконтактной оплаты при помощи смартфона. Доступно на смартфонах с ОС Android™ версии 6.0 и выше, официально произведенных для Российской Федерации и поддерживающих технологию NFC**. По вопросам возможности добавления вашей карты в Mir Pay, пожалуйста, обращайтесь в банк, выпустивший вашу карту. Узнать более подробную информацию о Mir Pay, а также актуальный список подключенных банков-эмитентов можно на сайте mironline.ru/mirpay.
*Кэшбэк (от англ. cashback — возврат наличных денег) — вид премии, начисленный с учетом условий, указанных в Правилах акции, и представляющий собой денежное поощрение в виде возврата клиенту части средств, затраченных на приобретение товаров по акции с использованием действующей карты "Мир".
**Near Field Communication (англ.) — коммуникация ближнего поля, технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия. Android является товарным знаком Google LLC.

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