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Клиенты ВТБ смогут выиграть билеты "Аэрофлота"

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ и "Аэрофлот" запускают акцию с розыгрышем подарочных авиабилетов на внутренних направлениях при оплате перелета в программе лояльности банка "Мультибонус". Акция действует до 20 декабря.

Чтобы принять участие в акции, достаточно до 20 декабря приобрести билет на рейс "Аэрофлота" в разделе "Путешествия" программы лояльности на сайте или в мобильном приложении "Мультибонус". Клиент банка может оплатить перелет накопленными милями, бонусами и бонусными рублями, а также при необходимости осуществить доплату средствами со счета карты ВТБ.

Пять победителей акции будут определяться в ходе розыгрыша 21 декабря и получат в подарок билеты на рейсы ПАО "Аэрофлот" с вылетом в любые даты до 1 июня 2021 года по любому внутрироссийскому направлению туда и обратно в экономическом классе. После завершения акции победителям в течение 14 дней необходимо будет связаться с организаторами и выбрать направление и дату подарочного перелета, а также сообщить ФИО пассажира. Оформление билетов производится по заявке победителя в течение 14 дней до планируемой даты вылета. После оформления авиабилета замена пассажира, даты и направления вылета не предусмотрена.

"В этом году многим пришлось отказаться от зарубежных поездок, при этом мы фиксируем стабильный рост интереса к путешествиям по России даже после завершения летнего сезона. Сотрудничество с крупнейшей авиакомпанией страны позволяет нам поддержать развитие внутреннего туризма, а также предложить своим клиентам двойную выгоду — купить билет за бонусы и получить возможность выиграть еще один", — комментирует Роман Синенко, руководитель программы лояльности "Мультибонус" ВТБ.

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