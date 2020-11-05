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Преступления Происшествия

Сотрудника уголовно-исполнительной инспекции будут судить за сокрытие проступков осужденного

БЕЗЕНЧУК. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Безенчукском районе инспектора филиала уголовно-исполнительной инспекции будут судить за превышение полномочий, сообщает прокуратура Самарской области.

С 2016 г. в филиале уголовно-исполнительной инспекции на учете стоял мужчина, получивший условный срок за грабеж. Позже при прокурорской проверке выяснилось, что инспектор в 2018 г. изъял из личного дела документы об уклонении осужденного от обязанностей, возложенных на него судом.

По версии следствия, инспектор пошел на нарушение, чтобы избежать дисциплинарной ответственности за повторное преступление поднадзорного.

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