Банк "Открытие" реализовал рекордный объем залогового жилья в 2020 году

По итогам 9 месяцев 2020 года объем продаж жилой недвижимости, находящейся в залоге и на балансе банка "Открытие", составил 2,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Самым результативным оказался третий квартал: в период с июля по сентябрь 2020 года банк продал более 500 квартир на сумму свыше 1,35 млрд рублей.

Наиболее высокий спрос на недвижимость наблюдался в Центральном, Уральском, а также Сибирском федеральном округах (на долю этих регионов пришлось 55% от общего объема продаж). Причем активно покупалось как жилье эконом-класса для проживания семьями (в таких городах, как Ярославль, Курган и Новосибирск), так и квартиры бизнес-класса (например, в Саратове).

"В третьем квартале наблюдался рост спроса на жилую недвижимость, в том числе на залоговое имущество и непрофильные активы банков, — комментирует Александр Мямлин, старший вице-президент, директор департамента проблемных активов банка "Открытие". — Большую роль в формировании этой тенденции сыграли самоизоляция и отложенный спрос на жилье. Кроме того, важным фактором стали привлекательные ставки по ипотеке, находящиеся сегодня на своих исторических минимумах. Мы продолжим активную работу по реализации непрофильных активов и рассчитываем на дальнейший рост спроса населения на жилье. По нашим оценкам, в конце этого года мы сможем еще на 60% увеличить объем продаж залогового жилого имущества до 4,5 млрд рублей".

Выбрать интересующий объект и ознакомиться с порядком приобретения жилой недвижимости у банка "Открытие" можно на специально созданном портале open.ru/npa. Ключевыми преимуществами покупки квартир, находящихся в собственности банка, являются выгодная стоимость (которая, как правило, значительно ниже среднерыночной цены), юридическая чистота объектов, а также специальные условия кредитования для тех клиентов, которые хотят приобрести квартиру на заемные средства.