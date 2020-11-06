IV Международный Байкальский риск-форум пройдет 16-20 ноября в онлайн-режиме

IV Международный Байкальский риск-форум (БРИФ) пройдет 16–20 ноября. В связи со сложной эпидемической ситуацией форум пройдет в онлайн-режиме. Организатором выступает ООО "Иркутская нефтяная компания".

Ключевая тема форума — "Идеальный шторм: опыт преодоления и новые возможности для бизнеса". В течение пяти дней участники форума смогут обсудить такие темы, как "Обеспечение непрерывности бизнеса в условиях пандемии", "Лидерство в эпоху перемен", "Логистические и репутационные риски", "Цифровая трансформация бизнеса" и "Новые вызовы и возможности для бизнеса".

Основные задачи БРИФа заключаются в повышении уровня риск-культуры, формировании комфортной среды для обмена лучшими практиками и инструментами в этой сфере.

Участие в БРИФ-2020 уже подтвердили победители конкурса "Лидеры России", эксперты из отраслевых объединений и крупных компаний: Газпром нефть, СИБУР, Интер РАО, Северсталь, АЛРОСА, Зарубежнефть, Мегафон, ERG, АссоНефть, Deloitte, KPMG и др.

Международный Байкальский риск-форум (БРИФ) — первый практический форум по управлению рисками в истории Восточной Сибири и Дальнего Востока. На предыдущих форумах рассмотрено более 150 практических кейсов в области управления рисками. Общая аудитория форума превысила 2 тыс. человек.

Всех интересующихся темой риск-менеджмента приглашаем на онлайн-сессии БРИФа, участие бесплатное. Регистрация на сайте форума www.ibrif.ru.