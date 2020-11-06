ПСБ первым на рынке организовал факторинговую сделку для поддержки отечественных автопроизводителей

ПСБ и Ульяновский автомобильный завод заключили факторинговые сделки на сумму свыше 1,3 млрд рублей. Средства будут направлены на финансирование поставок автомобилей скорой медицинской помощи по заказам Министерства промышленности и торговли России и Министерства внутренних дел России.

Соглашения подписаны в рамках программы государственной поддержки отечественных автопроизводителей в период пандемии, разработанной Министерством промышленности и торговли России при участии ПСБ и утвержденной постановлением Правительства России № 1035.

ПСБ стал первым и в настоящий момент единственным банком, осуществившим сделку факторинга по данной программе.

Директор департамента факторинговых операций ПСБ Борис Соболев отметил: "Мы уверены, что факторинг наравне с классическим кредитом является эффективным инструментом поддержки российских автопроизводителей, и рады, что Министерство промышленности и торговли России включило этот вид финансирования в свою программу. Использование факторинговых операций дает заказчику уверенность, что его поставщик своевременно и в согласованном объеме получит деньги от финансового партнера для оплаты поставленной продукции. Считаем, что успешный запуск данной программы свидетельствует о хорошем потенциале применения факторинга в других формах государственной поддержки экономики России".