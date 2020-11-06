На завершение реконструкции Дворца спорта в Самаре требуется дополнительно 1,6 млрд руб. федеральных денег

В бюджетном комитете Госдумы РФ готовят к принятию во втором чтении проект федерального бюджета. Сейчас между регионами распределяют средства в рамках госпрограмм на строительство и реконструкцию различных объектов. Для Самарской области предстоит утвердить на 2021–2023 гг. финансирование строительства и реконструкции более 70 различных социальных и инфраструктурных объектов.

Для каких-то объектов средств сейчас заложено недостаточно.

По поводу одного из таких объектов депутат Госдумы от Самарской области, первый зампредседателя бюджетного комитета Госдумы Леонид Симановский обратился в Минфин РФ. В письме на имя первого заместителя министра Татьяны Нестеренко он просит выделить в рамках федерального бюджета на 2021–2023 гг. дополнительные 1,6 млрд руб. на реконструкцию Дворца спорта на ул. Молодогвардейской. В письме подчеркивается, что объект должен быть введен в эксплуатацию в 2021 г. в рамках исполнения госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта", а его строительство ведетсяво исполнение поручения президента РФ Владимира Путина и реализуется благодаря поддержке правительства РФ.

Как пояснил Леонид Симановский, во внесенной правительством в Госдуму вместе с проектом бюджета Федеральной адресной инвестиционной программе пока запланировано выделить Самарской области на эти цели около 3 млрд рублей. Однако расчеты делались еще в 2016 г., когда реконструкция Дворца спорта только начиналась. Теперь с учетом изменений в экономической ситуации за четыре года, смета потребовала корректировки.

"Развитие спорта — это приоритетное направление государственной политики. Дворец спорта в Самаре необходимо достроить в следующем году. Жители Самарской области уже давно ждут этот объект, который даст возможность как для массовых занятий спортом, так и для проведения в регионе соревнований в масштабах страны и на международном уровне. Это будет объект современной спортивной инфраструктуры. Там можно будет проводить тренировки и соревнования по многим видам спорта, в том числе по хоккею, фигурному катанию, баскетболу, керлингу. Также Дворец спорта будет приспособлен для проведения выставок, концертов, конференций, любых культурно-массовых мероприятий", — отметил Леонид Симановский.

От также уточнил, что надеется получить положительный ответ от Минфина в ближайшее время, чтобы бюджетный комитет по согласованию с правительством учел эти средства в проекте бюджета к его принятию во втором чтении в конце ноября.