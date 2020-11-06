ВТБ запускает промо-вклад "Новогодний" с доходностью до 5,3% годовых

С 6 ноября ВТБ предлагает своим клиентам новый вклад "Новогодний", который можно оформить на 4 месяца со ставкой до 4,3% годовых и увеличить доходность на 1 п. п., подключив опцию "Сбережения" по Мультикарте.

Новый вклад рассчитан на 4 месяца, минимальный взнос составляет 1 тыс. рублей при размещении средств в ВТБ-Онлайн и 30 тыс. рублей — в офисах банка. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет или капитализируются по усмотрению клиента.

"Традиционно в преддверии новогодних праздников банки предлагают специальные условия по вкладам, что позволяет сохранить средства на период праздничных трат и быстрее накопить на крупные покупки. Этот год не стал исключением: с 6 ноября мы предлагаем сезонный вклад "Новогодний". Новый продукт позволяет разместить средства на короткий срок под выгодный процент и подойдет всем категориям вкладчиков: тем, кто давно с нами, и тем, кто только знакомится с банком и пока готов разместить небольшую сумму", — отмечает Мария Воронина, заместитель начальника управления "Сбережения" ВТБ.

Для клиентов, которые планируют долгосрочное размещение денег, доступен юбилейный вклад "История успеха" со ставкой 4,5% годовых на срок 1,5 года. Кроме того, средства можно разместить на депозитах базовой линейки — "Вклад в будущее" и "Большие возможности" — и на накопительном счете "Копилка". Клиенты могут увеличить доходность сберегательных инструментов на 1% годовых при подключении опции "Сбережения" по Мультикарте.

По итогам 9 месяцев 2020 г. портфель привлеченных средств физлиц ВТБ увеличился на 15%, превысив 6 трлн рублей (с учетом инвестпродуктов). На основные сберегательные продукты (вклады, накопительные и текущие счета и т. д.) пришлось 4,5 трлн рублей привлеченных средств, рост с начала года составил более 4%. Портфель вкладов превышает 2,5 трлн рублей.