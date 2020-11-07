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Преступления Происшествия

Двое тольяттинцев сдали на металлолом чужую "десятку"

ТОЛЬЯТТИ. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти двух безработных местных жителей 26 и 18 лет подозревают в краже автомобиля, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В конце октября у 28-летнего тольяттинца украли ВАЗ-21102, припаркованный на ул. Мира в Центральном районе.

На записях с камер видеонаблюдения правоохранители увидели, что кто-то отбуксировал машину. В итоге "десятку" нашли на площадке пункты приема металлолома. Как выяснили полицейские, буксировали краденую машину с помощью такси. Водитель такси рассказал, что в конце октября ему поступил вызов в Центральном районе. Находившиеся там мужчины попросили его помочь доставить сломанный автомобиль в пункт сдачи металла. Эта просьба не вызвала у него подозрений, так как молодые люди не вскрывали автомобиль, а свободно открыли двери.

Подозреваемых задержали. Парни рассказали, что считали автомобиль бесхозным и решили сдать его в металлолом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Машину вернули владельцу.

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