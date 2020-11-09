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Туризм Общество

"СВ дешевле!": вагоны повышенной комфортности стали доступнее

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билет по акции можно приобрести по цене от 4299 рублей.

Спальный вагон, или "СВ" — это вагон повышенной комфортности. В нем едет всего 18 пассажиров, и созданы все условия, чтобы дорога была быстрой и незаметной. Правда, удовольствие не дешевое. Точнее, было таким, пока ОАО "РЖД" совместно с АО "ФПК" не запустило акцию "СВ дешевле!".

С 23 октября по 5 ноября 2020 года при покупке билетов на даты отправления по 30 ноября 2020 года билет в СВ на ряд поездов стоит от 4299 рублей.

За свое здоровье можно не беспокоиться: во всех поездах ОАО "РЖД" соблюдаются требования безопасности, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, а персонал прошел соответствующее обучение.

Поезда, участвующие в акции:

Стоит отметить, что специальный тариф не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест ограничено.

Оформить билеты можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" или с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

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