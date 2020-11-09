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Самарской области выделено 785 млн руб. на поддержку безработных граждан

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В октябре Правительство РФ утвердило выделение Самарской области дополнительных бюджетных ассигнований в сумме 785 млн руб. на финансовое обеспечение социальных выплат безработным гражданам в соответствии с федеральным законом "О занятости населения в РФ".

Решение было принято Правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по  перераспределению бюджетных ассигнований. Об этом сообщил член Комиссии, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.

Средства будут выделены из резервного фонда Правительства РФ в виде субвенций.

"Начиная с апреля, наша парламентская Комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований в оперативном порядке рассматривает и одобряет предложения Правительства РФ по выделению дополнительной финансовой помощи регионам в условиях пандемии. В том числе, мы продолжаем оказывать поддержку нашим гражданам, потерявшим работу в результате возникших из-за распространения коронавируса проблем. С апреля этого года на поддержку таких граждан и семей в нашей Самарской области Комиссией вместе с Правительством РФ уже было выделено дополнительно 1 млрд рублей. Теперь к этой сумме прибавляется еще 785 млн рублей", — пояснил Леонид Симановский.


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