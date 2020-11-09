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Пожары Происшествия

В Самаре арестовали подозреваемого в причастности к гибели людей на пожаре

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 ноября, Железнодорожный районный суд Самары под председательством судьи Елены Дудовой отправил под стражу 57-летнего Ахудара Курбанова по делу о смерти четырех человек на пожаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Напомним, 7 ноября произошел пожар в доме № 33 по ул. Промышленности. В здании грели второй этаж и мансарда, всего 500 кв. м. Тушили возгорание несколько часов.

Пожарные обнаружили обгоревшие тела четырех человек. Также в больницу попали еще пять мужчин 19-43 лет.

По предварительным данным, двое погибших — мужчины 22 и 20 лет. Личности остальных устанавливают. Некоторые из пострадавших проживали в здании по временной регистрации.

По данным правоохранителей, подозреваемым является Ахудар Курбанов. Его отправили под стражу на два месяца — до 9 января 2021 года.

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