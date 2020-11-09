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ВТБ реализовал первую поставку физического золота в биржевой фонд

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ВТБ осуществил первую поставку физического золота фонду "ВТБ — Фонд Золото. Биржевой" (VTBG ETF). Это единственный в России биржевой фонд, инвестирующий в физическое золото и обеспеченный золотыми слитками, которые хранятся в банке ВТБ.

Торги паями "ВТБ — Фонд Золото. Биржевой" на Московской бирже были запущены в июне этого года. На первоначальном этапе его базовым активом выступал ETF SPDR Gold Shares. Теперь активы БПИФ ВТБ будут инвестированы в золотые слитки. Максимальные общие расходы VTBG ETF (TER) составят 0,66% годовых. Брокерская комиссия по сделкам с БПИФ ВТБ составляет 0% при операциях через мобильную инвестиционную платформу ВТБ Мои Инвестиции. Купить и продать паи можно в один клик в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции, в том числе и неквалифицированным инвесторам. Инвестировать средства в "ВТБ — Фонд Золото. Биржевой" можно в рублях (на данный момент цена пая составляет порядка 1 рубля) или долларах (лот от 1 доллара). Подобные небольшие лоты являются неотъемлемым преимуществом фонда для розничного инвестора в сравнении с покупкой золотого слитка. При владении фондом от трех лет инвестор может получить налоговый вычет. Кроме того, это ликвидный актив, который торгуется на бирже, что дает преимущества по сравнению с банковским депозитом, т. к. инвестор может получить свои средства в любой момент без потери накопленной доходности.

"Продолжающаяся монетарная экспансия глобальных ЦБ повышает привлекательность золота по сравнению с депозитами и облигациями, поэтому в текущей рыночной конъюнктуре — это один из самых надежных активов, и мы ожидаем, что он сохранит свою инвестиционную привлекательность в ближайшей перспективе. Данный фонд позволяет широкому кругу инвесторов вкладывать средства напрямую в физическое золото, которое хранится в России, а не в международные ETF, хранящие золото за границей. При этом отсутствует НДС как при покупке, так и при дальнейшей продаже слитков золота из БПИФ ВТБ — Фонд Золото. Биржевой фонд с рыночным спредом от маркетмейкера в 0,4% делает механизм инвестирования в физическое золото ещё и одним из самых доступных. А инвестиционный налоговый вычет делает этот инструмент безусловно самым эффективным для долгосрочных инвесторов", — комментирует Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Атанас Джумалиев, руководитель глобального управления операций на товарно-сырьевых рынках ВТБ Капитал, отметил: "Банк ВТБ является лидером российского рынка драгоценных металлов и активным участником международного рынка. Запасы золота в хранилище ВТБ позволяют максимально удовлетворить спрос со стороны наших клиентов, а слитки золота соответствуют мировым стандартам. Это позволяет обеспечить высокую ликвидность и удовлетворить спрос в кратчайшие сроки. В условиях растущего интереса со стороны инвесторов на защитные активы, вложения в биржевые фонды, обеспеченные слитками золота, становятся все более популярными, и мы уверены, что фонд станет востребованным инструментом среди российских инвесторов".

Интерес к инвестициям в золото стремительно растет. По данным Всемирного Совета по золоту, более 60% респондентов в России рассматривают золото как самый эффективный защитный актив от колебания валютных курсов и инфляции, надежный инструмент для вложений. На сегодняшний день мировые золотые запасы подобных биржевых фондов сопоставимы по объемам с запасами центральных банков и составляют примерно 3400 тонн.

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