В Самаре после акций под азербайджанскими флагами задержали 10 человек

В Самаре после автопробега по Московскому шоссе и салюта на пл. Куйбышева под азербайджанскими флагами, прошедших вечером 9 ноября, до выяснения обстоятельств задержали 10 человек. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Видео с акциями (9 ноября праздновался день Государственного флага Азербайджана - прим. ВН) появились в соцсетях накануне вечером и вызвали недоумение у многих пользователей — несколькими часами ранее появилась информация о сбитом в Армении рядом с границей Азербайджана российского военного вертолета Ми-24. Погибли два члена экипажа, третий получил тяжелые травмы.

Ответственность за сбитый вертолет взял на себя Азербайджан, заявив, что "приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности".

Напомним, с конца сентября в Нагорном Карабахе развернулись полномасштабные военные действия. Армия Азербайджана заняла значительную часть его территории, в том числе стратегически важный город Шуша. В ночь на 10 ноября стало известно о подписании мирного соглашения и вводе в регион российских миротворцев.