Самарские миротворцы вылетели в Карабах

Военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа, базирующейся в Самарской области, отправились в Нагорный Карабах из Ульяновска, пишет tass.ru.

Всего для развертывания миротворческого контингента в зоне конфликта перебросят 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят самарские миротворцы.

"Первые четыре самолета Ил-76, осуществляющие переброску российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорнокарабахского конфликта, вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства", - пишет tass.ru со ссылкой на Минобороны РФ.

Позже стало известно о вылете еще двух самолетов.