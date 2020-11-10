16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские миротворцы вылетели в Карабах В Сызрани состоялся выпуск более 300 летчиков армейской авиации Первая группа призывников из Самарской области отправилась в Волгоград Командующий войсками ЦВО прибыл в Самару В Самарской области стартовали командно-штабные учения по ликвидации последствий ЧС

Армия Общество

Самарские миротворцы вылетели в Карабах

УЛЬЯНОВСК. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа, базирующейся в Самарской области, отправились в Нагорный Карабах из Ульяновска, пишет tass.ru.

Всего для развертывания миротворческого контингента в зоне конфликта перебросят 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят самарские миротворцы. 

"Первые четыре самолета Ил-76, осуществляющие переброску российских миротворцев в район выполнения задач в зоне нагорнокарабахского конфликта, вылетели с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушных судов личный состав миротворческого соединения, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства", - пишет tass.ru со ссылкой на Минобороны РФ. 

Позже стало известно о вылете еще двух самолетов.

Гид потребителя

Фото на сайте

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6