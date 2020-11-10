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ПСБ предоставляет услугу "Банковское сопровождение контрактов"

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ в рамках расширения линейки продуктов дистанционного банковского сопровождения предлагает клиентам новую услугу — "Банковское сопровождение контрактов" (БСК).

БСК представляет собой удобный и современный инструмент по оперативному управлению целевым расходованием денежных средств при реализации контракта клиента. Система БСК особенно удобна для компаний, которые заинтересованы в контроле и анализе расходования бюджета по крупным проектам с большим количеством подрядчиков и субподрядчиков: при выполнении госзаказов, контрактов жизненного цикла и концессий, а также договоров по капитальному строительству.

В рамках использования БСК клиенту предоставляются следующие услуги: удобный функционал для дистанционной работы через систему PSB Corporate, открытие отдельного счета, отчеты банка по целевому использованию средств и контролю бюджета сметы контракта, анализ платежей на соответствие требованиям заказчика и подтверждение платежей первичными документами. Также клиент получает возможность воспользоваться сервисом по строительному, технологическому и техническому аудиту, в том числе за счет привлечения сюрвейера.

Совокупность этих услуг обеспечивает бизнесу контроль над освоением авансовых платежей, расходованием средств и их целевым использованием, в том числе с верификацией первичных документов. БСК также помогает оперативному формированию отчетности компании и прозрачности цепочки всех коопераций. В конечном итоге контроль затрат позволяет компании сэкономить ресурсы, повысить эффективность работы и минимизировать риски неисполнения контракта.

Подключить "Банковское сопровождение контрактов" можно удаленно online в системе дистанционного банковского сопровождения ПСБ — PSB Corporate.

Директор департамента цифрового корпоративного бизнеса и разработки продуктов ПСБ Вячеслав Благирев отметил: "ПСБ как универсальный банк стремится дать клиентам гибкие инструменты для поддержки текущей деятельности. Новая услуга ПСБ — "Банковское сопровождение контрактов" — специально разработана для усиления контроля целевого расходования средств на конкретные проекты компаний. Ее применение позволяет повысить экономическую эффективность деятельности клиента и прозрачность его бизнеса. ПСБ продолжит дальнейшее развитие цифровых продуктов банка для максимального удобства и продуктивности бизнеса клиентов".

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