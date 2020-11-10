Более 7 миллиардов рублей вложили "РКС-Самара" в модернизацию и ремонт оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения города

Договор аренды муниципального имущества, а далее концессионное соглашение "РКС-Самара" с администрацией города Самары являются важными проектами государственного-частного партнерства в Самарской области. Главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков выступил с докладом на заседании Думы городского округа Самара. Он познакомил новый состав депутатов с деятельностью ресурсоснабжающего предприятия начиная с 2012 года.

"РКС-Самара" за годы действия государственно-частного партнерства провели модернизацию и ремонты оборудования головных сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения по инвестиционной и производственной программам на 7,23 млрд рублей. С 2012 по 2019 год в Самаре обновлено оборудование на насосно-фильтровальных станциях, городских очистных канализационных сооружениях, насосных станциях подкачки и канализационных насосных станциях, переложено 65,3 км водопроводных и 34,5 км канализационных сетей.

Благодаря заключению концессионного соглашения в 2019 году удалось сделать значительный шаг для выполнения инвестиционных мероприятий. В 2020 году объем инвестпрограммы "РКС-Самара" составил 1 миллиард 34 миллиона рублей: 554,13 млн на водоснабжение и 480,38 на водоотведение. Среди самых масштабных мероприятий, которые уже в работе: строительство двух водоводов д-600 мм в пос. Управленческий; cтроительство водопроводных и канализационных сетей в пос. Орлов Овраг; реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов. Работы ведутся на Городских очистных канализационных сооружениях в рамках федеральной целевой программы "Оздоровление Волги".

Для выполнения таких сложных долгосрочных проектов необходим долгосрочный тариф. Он установлен для "РКС-Самара" (ООО "Самарские коммунальные системы") приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области № 748 от 17.12.2019. Указанные тарифы предусматривают реализацию инвестиционной программы в размере 4 млрд 534 млн руб. (без НДС) в период 2019–2023 гг.