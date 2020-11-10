16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стоимость услуг ЖКХ в Самарской области в 2021 г. может вырасти на 3,6% С ноября отопление в Самаре подорожает на 2,5% В Самаре прошла "амнистия" самовольных подключений к городским сетям водоснабжения и водоотведения В Самаре реконструируют бывший кинотеатр "Россия" В Самаре завершено строительство площадки от Димы Билана

ЖКХ и благоустройство Общество

Более 7 миллиардов рублей вложили "РКС-Самара" в модернизацию и ремонт оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения города

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Договор аренды муниципального имущества, а далее концессионное соглашение "РКС-Самара" с администрацией города Самары являются важными проектами государственного-частного партнерства в Самарской области. Главный управляющий директор "РКС-Самара" Владимир Бирюков выступил с докладом на заседании Думы городского округа Самара. Он познакомил новый состав депутатов с деятельностью ресурсоснабжающего предприятия начиная с 2012 года.

"РКС-Самара" за годы действия государственно-частного партнерства провели модернизацию и ремонты оборудования головных сооружений и сетей водоснабжения и водоотведения по инвестиционной и производственной программам на 7,23 млрд рублей. С 2012 по 2019 год в Самаре обновлено оборудование на насосно-фильтровальных станциях, городских очистных канализационных сооружениях, насосных станциях подкачки и канализационных насосных станциях, переложено 65,3 км водопроводных и 34,5 км канализационных сетей.

Благодаря заключению концессионного соглашения в 2019 году удалось сделать значительный шаг для выполнения инвестиционных мероприятий. В 2020 году объем инвестпрограммы "РКС-Самара" составил 1 миллиард 34 миллиона рублей: 554,13 млн на водоснабжение и 480,38 на водоотведение. Среди самых масштабных мероприятий, которые уже в работе: строительство двух водоводов д-600 мм в пос. Управленческий; cтроительство водопроводных и канализационных сетей в пос. Орлов Овраг; реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов. Работы ведутся на Городских очистных канализационных сооружениях в рамках федеральной целевой программы "Оздоровление Волги".

Для выполнения таких сложных долгосрочных проектов необходим долгосрочный тариф. Он установлен для "РКС-Самара" (ООО "Самарские коммунальные системы") приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области № 748 от 17.12.2019. Указанные тарифы предусматривают реализацию инвестиционной программы в размере 4 млрд 534 млн руб. (без НДС) в период 2019–2023 гг.

Гид потребителя

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6