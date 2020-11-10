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Здравоохранение Общество

Минздрав: пациентов с пневмонией в два раза больше, чем с коронавирусом

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области число пациентов, вылеченных от пневмонии в два раза больше,чем переболевших COVID-19. Об этом во вторник, 10 ноября, на расширенном заседании правительства региона сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

"В области 17 тысяч человек пролечено с ковидом и в два раза больше с пневмонией", - сказал он.

Напомним, ранее в минздраве предоставили информацию о том, что за сентябрь 2020 г. внебольничная пневмония была диагностирована у 8434 пациентов, за август - 7080. За восемь месяцев 2020 г. в области от пневмонии умерло 255 человек (за тот же период 2019 г. - 45 человек).

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