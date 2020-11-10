ВТБ Факторинг подключил Самарские коммунальные системы к онлайн-факторингу

ВТБ Факторинг (входит в группу ВТБ) подключил "Самарские коммунальные системы" к онлайн-факторингу на платформе GetFinance. Сумма первого пилотного платежа в рамках дистанционного финансирования подрядчиков и поставщиков составила 1 млн рублей. Теперь поставщики и подрядчики ООО "СКС" будут получать досрочную оплату контрактов онлайн.

Артем Бадьянов Директор по экономике и финансам "РКС-Самара": "Использование онлайн-факторинга позволит нам обеспечить бесперебойность закупочного цикла, поддержать добросовестных поставщиков и подрядчиков, среди которых много представителей малого бизнеса. Для них быстрый онлайн-формат может стать эффективным инструментом финансирования. Он особенно актуален в рамках реализации масштабной концессионной инвестиционной программы предприятия. Объем инвестиций за первые 5 лет действия концессионного соглашения составляет 4 млрд. 534 млн руб. без НДС".

Михаил Пантелеенко, управляющий представительством ВТБ Факторинг в Самаре: "В период отопительного сезона стабильность финансирования предприятий ЖКХ особенно актуальна. Благодаря цифровым технологиям финансирование от ВТБ Факторинг доступно компаниям любого размера, что гарантирует своевременное поступление средств на счета подрядчиков за любые совершенные поставки, независимо от их суммы".

Егор Газетин, генеральный директор GetFinance: "Поставщикам и подрядчикам, работающим в сфере ЖКХ, очень важна быстрая оплата контрактов, ведь это позволяет им решить проблемы с дефицитом оборотного капитала, а значит, интенсивнее заключать новые контракты, обеспечивать бесперебойность поставок или работ. Онлайн-факторинг дает возможность получить оплату по контракту быстро и без дополнительных трудозатрат, сразу же вернув средства в оборот. Приглашаем всех поставщиков и подрядчиков "Самарских коммунальных систем" воспользоваться этой возможностью".

Онлайн-факторинг в России — новый и перспективный вид финансирования, в основе которого лежит уступка денежного требования поставщика к заказчику. Возможности платформы GetFinance, на которой осуществляется оформление факторинговых сделок, позволяют производить все этапы — от подачи заявки до выдачи средств — в дистанционном режиме с использованием электронных подписей сторон. За счет автоматизации процесса удалось отказаться от минимального лимита финансирования и достичь высокой скорости выдачи средств — в течение 24 часов после согласования заявки.