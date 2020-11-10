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Группа ВТБ и "Метр квадратный" запускают сервис поиска недвижимости с онлайн-консультантом

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группа ВТБ и экосистема недвижимости "Метр квадратный" запускают сервис "М2.Панорама". Он позволяет, не выходя из дома, через браузер компьютера подобрать недвижимость от застройщика и посмотреть объект в сопровождении онлайн-консультанта с помощью виртуального тура. Клиентам уже доступны более 100 жилых комплексов в Москве, Санкт-Петербурге и городах Краснодарского края.

Клиенты, желающие дистанционно приобрести недвижимость в одном из городов России, смогут сделать это с консультантом, который расскажет об особенностях объекта и проведет виртуальные туры по понравившимся квартирам. На сайте "М2.Панорама" для этого надо выбрать опцию "Искать с консультантом", после чего свободный специалист синхронизируется с экраном клиента. Голосовая и видеосвязь на сайте позволят создать ощущение, что оба участника беседы находятся за одним компьютером — покупатель будет видеть все действия консультанта на портале. Виртуальная экскурсия в виде 360-градусного тура поможет перенестись в будущую квартиру, оценить ее площадь, планировку и отделку. При этом консультант на экране клиента будет видеть только страницу сайта "М2.Панорама". Услуга бесплатна.

"На этапе подбора квартиры особенно важен временной ресурс — чтобы найти именно свое предложение на рынке недвижимости необходимо пересмотреть огромное количество вариантов в разных частях города. Осенью количество экстерриториальных сделок в России выросло на 30% по сравнению с летним периодом. При этом клиенты отмечают недостаток информации при дистанционном приобретении квартиры. Сервис, который мы запустили, поможет покупателю не только сэкономить время и хорошо рассмотреть новый объект, но и получить ответы на все свои вопросы непосредственно от консультанта", — отметил Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости "Метр квадратный".

"3D технологии позволяют получить максимально приближенный к реальности опыт посещения квартиры. Это значительно упрощает процесс выбора недвижимости и делает его безопасным в условиях пандемии. Клиенту не нужно откладывать решение по приобретению имущества до лучших времен. Мы занимались разработкой этого проекта в партнерстве с технологической компанией Модум Лаб, имеющей большой опыт в разработке VR-продуктов и виртуальных туров. Уверена, что наши клиенты смогут сделать правильный выбор при выборе жилья", — заявила глава управления апробации новых технологий ВТБ Екатерина Фроловичева.

Экосистема «Метр квадратный» — проект инновационного развития Группы ВТБ, открытая партнерская платформа в сфере недвижимости. Партнерами «Метр квадратный» являются крупнейшие девелоперские компании, банки, агентства недвижимости и сервисные компании в сфере ремонта. Сервисы экосистемы обеспечивают полностью цифровой клиентский путь от поиска недвижимости и проведения сделок, до проведения ремонта и организации переезда в новую квартиру. www.m2.ru

Modum Lab — технологическая образовательная компания, команда которой работает на рынке виртуальной и дополненной реальности больше 6 лет. Компания занимается созданием комплексных VR/AR решений для повышения эффективности бизнес-процессов, корпоративного и детского образования, разрабатывает собственные продукты, платформу и подходы к развитию человека.

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