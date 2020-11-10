16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сергей Мамедов: На социальную сферу в 2021 г. будет направлено 102 млрд рублей Директор Самарского хореографического училища уволена после истории с "крепостными" балеринами Самарской области выделено 785 млн руб. на поддержку безработных граждан На завершение реконструкции Дворца спорта в Самаре требуется дополнительно 1,6 млрд руб. федеральных денег Евгений Серпер оказал поддержку врачам сызранской горбольницы

Федеральная власть Власть и политика

Сергей Мамедов: На социальную сферу в 2021 г. будет направлено 102 млрд рублей

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 10 ноября, на расширенном заседании кабинета министров были представлены ключевые характеристики бюджета на ближайшие три года. Их прокомментировал член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Мамедов.

"Несмотря на все трудности, связанные с распространением коронавирусной инфекции и, как следствие, сокращением бюджета региона, все социальные обязательства не только выполняются, но и увеличиваются. Это огромная заслуга правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова", - отметил Мамедов.

Проект бюджета сохраняет социальную направленность и гарантирует выполнение всех социальных обязательств.

"На меры социальной поддержки, расходы на фонд оплаты труда, реализацию указов президента РФ и прочие приоритетные направления средства выделяются в полном объеме. В целом, на социальную сферу в 2021 году будет направлено 102 млрд руб., что составит 68% от общего объема расходов областного бюджета", - сообщил сенатор.

Гид потребителя

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6