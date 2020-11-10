Сергей Мамедов: На социальную сферу в 2021 г. будет направлено 102 млрд рублей

Во вторник, 10 ноября, на расширенном заседании кабинета министров были представлены ключевые характеристики бюджета на ближайшие три года. Их прокомментировал член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Мамедов.

"Несмотря на все трудности, связанные с распространением коронавирусной инфекции и, как следствие, сокращением бюджета региона, все социальные обязательства не только выполняются, но и увеличиваются. Это огромная заслуга правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова", - отметил Мамедов.

Проект бюджета сохраняет социальную направленность и гарантирует выполнение всех социальных обязательств.

"На меры социальной поддержки, расходы на фонд оплаты труда, реализацию указов президента РФ и прочие приоритетные направления средства выделяются в полном объеме. В целом, на социальную сферу в 2021 году будет направлено 102 млрд руб., что составит 68% от общего объема расходов областного бюджета", - сообщил сенатор.