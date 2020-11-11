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Росгвардеец спас соседа из горящей квартиры в Самаре

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре сотрудник Росгваридии спас с пожара в квартире в одном из домов по ул. Георгия Димитрова мужчину.

Около шести вечера, находясь у себя дома, военнослужащий Управления Росгвардии по Самарской области почувствовал запах гари. Выйдя на лестничную площадку, росгвардеец увидел дым, идущий из-под двери соседней квартиры.

Мужчина незамедлительно сообщил об инциденте в экстренные службы и начал стучать в соседскую дверь, однако оттуда никто не отзывался. Запасные ключи от горящей квартиры оказались у других соседей по лестничной клетке.

"Я открыл дверь, и дым буквально повалил на меня. Услышал стон и понял, что медлить нельзя — в квартире находился человек. Пришлось закрыть глаза и ползти по-пластунски. Я подобрался к соседу, лежавшему на полу, и вытащил его на лестничную площадку", — рассказал военнослужащий Росгвардии.

Затем оказал пострадавшему мужчине доврачебную помощь и передал прибывшим медикам. 

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