Росгвардеец спас соседа из горящей квартиры в Самаре

В Самаре сотрудник Росгваридии спас с пожара в квартире в одном из домов по ул. Георгия Димитрова мужчину.

Около шести вечера, находясь у себя дома, военнослужащий Управления Росгвардии по Самарской области почувствовал запах гари. Выйдя на лестничную площадку, росгвардеец увидел дым, идущий из-под двери соседней квартиры.

Мужчина незамедлительно сообщил об инциденте в экстренные службы и начал стучать в соседскую дверь, однако оттуда никто не отзывался. Запасные ключи от горящей квартиры оказались у других соседей по лестничной клетке.

"Я открыл дверь, и дым буквально повалил на меня. Услышал стон и понял, что медлить нельзя — в квартире находился человек. Пришлось закрыть глаза и ползти по-пластунски. Я подобрался к соседу, лежавшему на полу, и вытащил его на лестничную площадку", — рассказал военнослужащий Росгвардии.

Затем оказал пострадавшему мужчине доврачебную помощь и передал прибывшим медикам.