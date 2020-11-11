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Страхование Финансы

ВСК стала участником рейтинга топ-100 финансовых групп России

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВСК впервые стала участником рейтинга крупнейших финансовых групп России по версии "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

Группа ВСК заняла в рейтинге 49 место. Активы группы за 2019 год составили 155 млрд рублей. За 2018 год -133 млрд рублей.

В Группу ВСК входят следующие страховые компании: САО "ВСК", ООО "ВСК-Линия жизни", ООО "СК ИНТЕРИ", ООО "ВСК-Милосердие".

Стоит отметить, что в первую десятку крупнейших финансовых групп рейтинга вошли лишь три частные.

Агентство составило первый рейтинг крупнейших финансовых групп страны. Холдинги ранжированы на основании данных об их активах за 2019 год.

Подробнее по ссылке.

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