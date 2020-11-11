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Здравоохранение Общество

Бюджет ТФОМС Самарской области в 2021 году вырастет на 1 млрд рублей

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 ноября, на внеочередном заседании регионального правительства обсуждался вопрос о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Как сообщил директор территориального фонда медицинского страхования Самарской области Владислав Романов, бюджет ТФОМС на будущий год является сбалансированным и бездефицитным. Расходы прогнозируются на уровне 42,8 млрд рублей.

"Этот законопроект непосредственно касается здоровья людей. Мы все понимаем, как важно в это особенное время, в период пандемии, который мы сейчас переживаем, сформировать сбалансированный бюджет ТФОМС, в котором предусмотрено все необходимое для обеспечения текущей бесперебойной работы медицинских учреждений, оказания жителям региона качественной медицинской помощи", — подчеркнул первый вице-губернатор.

В документе отражены изменения, связанные с условиями оказания медицинской помощи в период пандемии, в том числе недавние решения штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, который возглавляет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В частности, средства Фонда, формируемые за счет средств областного бюджета, будут направлены на долечивание и реабилитацию жителей Самарской области в санаториях сразу после стационарного лечения в больницах от COVID-19.

Это решение поможет, с одной стороны, оказывать полный цикл медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, и в то же время, разгрузит клиники для приема новых пациентов.

Законопроект учитывает и расходы на дополнительное профессиональное образование медработников по программам повышения квалификации, а также на приобретение нового медоборудования и проведение ремонта медицинской аппаратуры.

Проект бюджета ТФОМС в тот же день был направлен на рассмотрение депутатов Самарской губернской думы.

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