Реестр кредиторов Владимира Чекмарева вырос более чем на 2 млрд рублей

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил заявление ОАО "Межрегиональный Волго-Камский банк реконструкции и развития" ("ВККБ", находится в процедуре банкротства) о включении в реестр требований кредиторов его экс-президента Владимира Чекмарева с требованиями в размере 2,17 млрд рублей. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

О взыскании именно этой суммы с Владимира Чекмарева было принято решение Арбитражным судом Самарской области в рамках дела о банкротстве "ВККБ". С требованием о ее взыскании в суд обратился конкурсный управляющий банка — Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Напомним, Владимир Чекмарев был признан банкротом в марте 2017 г., и тогда же в отношении него была открыта процедура реализации имущества. Инициатором его банкротства стало УФНС России по Самарской области. Свои претензии к Чекмареву ведомство объясняло его задолженностью по налогам на сумму около 25 млн рублей. Эти требования инспекции были включены в реестр кредиторов бизнесмена.

Также среди кредиторов Владимира Чекмарева — ПАО "Сбербанк" с требованиями в размере 126,7 тыс. руб., АО "Райффайзенбанк" (504,5 тыс.) и некий Дмитрий Андреенко (1,2 млн).

Отметим, что возглавляемый прежде Владимиром Чекмаревым Волго-Камский банк лишился лицензии в ноябре 2013 г., а впоследствии был признан банкротом. В отношении банка в настоящее время реализуется процедура конкурсного производства.

С ходатайством о привлечении бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности АСВ обратилось еще в декабре 2016 года.

В феврале 2020 г. суд это ходатайство удовлетворил. Решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях. Общий размер убытков, подлежащий взысканию с Владимира Чекмарева, составил 2,17 млрд рублей.