В Самаре состоится трехдневная презентация mice-возможностей

13-15 ноября в Самаре состоится презентация mice-возможностей в рамках стратегической сессии Национального конгресс-бюро. 15 представителей индустрии — Союз Агентств Делового туризма (САД) и корпоративные клиенты проведут инспекцию перспективных, с точки зрения организации деловых мероприятий, площадок Самары и Тольятти.
Организаторами события выступят правительство Самарской области и проектный офис MICE.
В первый день на стадионе "Самара-Арена" представители региона расскажут об опыте проведения мероприятий различного уровня, о форматах, которые регион готов принимать на сегодняшний день, о существующей программе развития условий для делового туризма. Участники тура в свою очередь поделятся ожиданиями от знакомства с регионом, расскажут о требованиях к проведению мероприятий.
Три дня активной программы будут включать в себя MICE активности разных форматов, посещение и осмотр гостиничной инфраструктуры, гастрономические специалитеты, мастер-классы по активным видам спорта, знаковые места Самары и Самарской области: смотровые и уникальные площадки с локальным колоритом для командообразующих активностей, современные парковые и развлекательные комплексы, деловые центры, завод АвтоВАЗ, деревню ездовых собак, Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахорова.
MICE (от англ. Meetings, Incentives, Conferences, Events) — область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий. Понятие MICE образуют четыре базовых направления: meetings — корпоративные встречи, презентации, переговоры и т. д., incentives — поощрительные или мотивационные туры и программы, тимбилдинги, обучение персонала, корпоративные праздники, conferences — конференции, конгрессы, съезды, форумы, семинары и т. д., exhibitions — выставки, имиджевые мероприятия (фестивали, благотворительные концерты и т. д.), PR-события и пресс-туры.