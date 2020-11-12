В Самаре состоится трехдневная презентация mice-возможностей

13-15 ноября в Самаре состоится презентация mice-возможностей в рамках стратегической сессии Национального конгресс-бюро. 15 представителей индустрии — Союз Агентств Делового туризма (САД) и корпоративные клиенты проведут инспекцию перспективных, с точки зрения организации деловых мероприятий, площадок Самары и Тольятти.

Организаторами события выступят правительство Самарской области и проектный офис MICE.

В первый день на стадионе "Самара-Арена" представители региона расскажут об опыте проведения мероприятий различного уровня, о форматах, которые регион готов принимать на сегодняшний день, о существующей программе развития условий для делового туризма. Участники тура в свою очередь поделятся ожиданиями от знакомства с регионом, расскажут о требованиях к проведению мероприятий.

Три дня активной программы будут включать в себя MICE активности разных форматов, посещение и осмотр гостиничной инфраструктуры, гастрономические специалитеты, мастер-классы по активным видам спорта, знаковые места Самары и Самарской области: смотровые и уникальные площадки с локальным колоритом для командообразующих активностей, современные парковые и развлекательные комплексы, деловые центры, завод АвтоВАЗ, деревню ездовых собак, Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахорова.